ДТП с участием известного волонтера на Черниговщине, который сбил трех детей: коллеги не будут вносить залог (видео)
07:42, 30 августа 2016Происшествия
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Волонтерский центр, который возглавлял виновник жуткого ДТП на Черниговщине, теперь собирает деньги на лечение пострадавших детей.
В пятницу вечером водитель легковушки сбил на обочине троих детей. Один мальчик сразу погиб, еще двое попали в реанимацию.
Водителю, который управлял в состоянии алкогольного опьянения, продолжили арест с возможностью внесения залога.
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В свою очередь коллеги-волонтеры решили - деньги будут собирать только на спасение детей.
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