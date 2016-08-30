ДТП с участием известного волонтера на Черниговщине, который сбил трех детей: коллеги не будут вносить залог (видео)

В пятницу вечером водитель легковушки сбил на обочине троих детей. Один мальчик сразу погиб, еще двое попали в реанимацию.

Водителю, который управлял в состоянии алкогольного опьянения, продолжили арест с возможностью внесения залога.

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В свою очередь коллеги-волонтеры решили - деньги будут собирать только на спасение детей.