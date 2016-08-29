Водитель джипа, с дубинкой напавший на студента в Киеве, предстанет перед судом

Об этом сообщил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня хулигану и дебоширу на белом "Мерседесе" Артему Маркаряну, который дубинкой избил активиста, сделавшего ему замечание за нарушение правил дорожного движения, предъявлено подозрение", - написал Геращенко.

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Маркарян обвиняется в совершении хулиганских действий с отягчающими обстоятельствами по части 4 ст. 296 Уголовного Кодекса. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

"Так что, если суд будет строг и справедлив, то хулиган может получить не условный, в реальный срок для того чтобы навсегда избавиться от хамства и ненависти в своем поведении. Благодарю активиста Д. М. Матюшенко и журналистов съемочной группы телеканала СТБ за проявленную выдержку и неравнодушие в деле выявления хулигана, думавшего, что ему все сойдет с рук. Это дело будет на моем личном контроле и я буду информировать общество о результатах его рассмотрения в суде", - написал Геращенко.