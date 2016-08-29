На Полтавщине полиция задержала водителя, который на смерть сбил трех пешеходов и скрылся

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Полтавской области, водитель на автомобиле совершил смертельный наезд на 3 пешеходов - двух 18-летних и одного 17-летнего местного жителя.

Водитель на транспорте с места происшествия скрылся.

В ходе проведения розыскных мероприятий на расстоянии около 1,5 километра от места происшествия в селе Тарандинцы был обнаружен автомобиль марки Ford Transit белого цвета со значительными повреждениями передней части. Водителя в автомобиле не было.

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Этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали водителя, который совершил ДТП. Им оказался 33-летний житель Лубенского района. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.