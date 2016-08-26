В полиции рассказали подробности гибели трех дорожных рабочих в Харьковской области

Как сообщил корреспонденту УНИАН старший инспектор Управления превентивной деятельности ГУНП Украины в Харьковской области Олег Никоненко, уголовное производство открыто по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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По его словам, авария произошла сегодня, 26 августа, в 9:30 на автомобильной дороге Чугуев – Меловое. Водитель автомобиля "Дачия Логан", мужчина 1949 года рождения, двигаясь в направлении пгт Шевченково по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, после чего на обочину дороги, где проводились плановые дорожные работы работниками ГП "Харьковоблавтодор".

Никоненко отметил, что бригада рабочих из 8 человек устанавливала сигнальные столбики на обочине дороги. Место работы было обозначено по всем правилам проведения дорожных работ.

В результате наезда на месте ДТП погибли три человека (двое 53-летних и один 63-летний рабочий, еще двое были доставлены в районную больницу (31-летний мужчина, который сейчас находится в реанимации, и 55 летний рабочий).

Позже в больницу был также доставлен водитель легковушки, который получил порезы конечностей. Представитель полиции отметил, что, со слов водителя, он не помнит, как произошло столкновение.

Никоненко отметил, что в настоящее время в порядке ст. 208 УПК решается вопрос об избрании меры пресечения для водителя автомобиля, который влетел в бригаду рабочих.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 августа, в Харьковской области в результате наезда автомобиля погибли три дорожных рабочих, еще двое получили травмы.