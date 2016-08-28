В Полтавской области водитель насмерть сбил трех пешеходов и скрылся с места ДТП

В Полтавской области водитель Ford Transit насмерть сбил трех пешеходов и скрылся с места ДТП.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Полтавской области, 28 августа около 2 часов ночи в дежурную часть Лубенского отделения полиции от неизвестного лица поступила информация о том, что в селе Тарандинцы произошло ДТП, в результате которого погибло трое человек.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что на перекрестке дорог из села Тарандинцы в село Губское неизвестный на автомобиле сбил насмерть трех пешеходов. Все трое - местные жители. Двум из них исполнилось 18 лет, третьему - 17.

Водитель скрылся с места происшествия на своем автомобиле.

В результате розыскных мероприятий полицейские нашли белый автомобиль Ford Transit за 1,5 км от места ДТП в селе Тарандинцы. Машина была со значительными повреждениями передней части, водителя в ней не было.

Сейчас полицейские разыскивают того, кто был за рулем Ford, а также выясняют детали совершенного уголовного преступления.

Правоохранители решают вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).