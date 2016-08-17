В ДТП в Тернопольской области погиб киевлянин

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, авария произошла сегодня на трассе «Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече», возле села Оришковцы Гусятинского района.

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Водитель автомобиля «Мазда323», житель Киева, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль киевлянина столкнулся сначала с легковушкой «Мазда 6», а после этого – с внедорожником «Сан Йонг Рекстон».

Виновник ДТП от полученных травм скончался на месте. Еще четырех участников дорожно-транспортного происшествия, среди которых шестилетняя девочка, с многочисленными травмами и переломами доставили в районную больницу.

Сведения о событии внесены в ЕРДР согласно ч. 2 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие смерть потерпевшего.