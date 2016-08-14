В Одессе "заминировали" "Привоз": полиция эвакуировали полторы тысячи человек

Как сообщила УНИАН главный специалист отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дарья Ярчук, проверка территории рынка, информация о минировании которого сегодня поступила к полиции, завершена.

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«Каких-либо взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. Из-за проверки этого большого рынка с его территории было эвакуировано около 1,5 тыс. человек», - отметила Ярчук.

Она уточнила, что в настоящее время проверяется информация о минировании Куликова поля и расположенного на нем Дома профсоюзов, информация о минировании которых поступила в полицию.

Как сообщил УНИАН, сегодня в 13.40 на спецлинию «102» поступило сообщение о минировании рынка «Привоз», в 14.20 аналогичное уведомление было предоставлено о Куликовом поле.