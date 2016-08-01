В Запорожье хозяин дома застрелил квартиранта при попытке забрать свои вещи и выехать

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в Запорожской области, 31 июля в Шевченковское отделение полиции Запорожья поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что из одного из домов на улице Игоря Сикорского медработники доставили в больницу мужчину с огнестрельным ранением.

По данным ведомства, через некоторое время от полученных ранений мужчина скончался.

Выехав на место происшествия, сотрудники полиции установили, что инциденту со стрельбой предшествовал конфликт между местным жителем и потерпевшим, который снимал у него половину дома.

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«Установлено, что квартирант решил выехать и 31 июля вывозил свои вещи. Когда он вернулся за очередной частью имущества, хозяин отказался впустить его в дом. 36-летний квартирант попытался попасть в помещение через окно, на что 40-летний хозяин отреагировал выстрелом из охотничьего ружья. В результате пострадавший получил ранения грудной клетки и брюшной полости», - рассказали в полиции.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Стрелка задержали. С места преступления изъято зарегистрированное на него охотничье ружье ИЖ-16.

Проводится расследование.