В Харькове перевели из СИЗО в психбольницу женщину, прыгнувшую под поезд метро с детьми

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, на этой неделе суд по ходатайству прокуратуры изменил меру пресечения для 34-летней женщины.

Согласно решению суда, вместо содержания под стражей подозреваемая будет находиться в одном из специализированных медицинских учреждений.

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"По результатам судебно-психиатрической экспертизы женщина по ее психическому состоянию признана требующей применения к ней мер медицинского характера. Несмотря на это, прокуратура будет просить суд вынести решение о принудительном лечении матери в психиатрическом учреждении вместо уголовной ответственности. Сейчас это ходатайство прокуратуры находится на рассмотрении суда", - отметила руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 11 мая женщина вместе со своими малолетними дочерьми (2006 и 2010 года рождения) прыгнула под поезд на станции метро "23 августа". Девушки и женщина получили незначительные повреждения в виде ушибов.

Женщине было объявлено подозрение по факту законченного покушения на умышленное убийство (ч.2 ст.15, п.п.1,2 ч.2 ст.115 УК Украины).