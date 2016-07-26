Избиение главного редактора интернет-издания в Киеве: полиция открыла дело

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции м. Киева.

«В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Константиновской мужчина получил телесные повреждения от двух неизвестных молодых людей. Экипажу патрульной полиции потерпевший представился как главный редактор одного из интернет-изданий», - говорится в сообщении.

Представитель СМИ заявил правоохранителям, что, когда он возвращался домой, навстречу ему шел неизвестный мужчина в капюшоне, шатался и прикрывал лицо рукой. Проходя мимо, толкнул плечом журналиста и ударил кулаком в лоб. В этот момент сзади его стал бить другой человек. Оба повалили потерпевшего на землю и продолжали наносить телесные повреждения. После избиения нападавшие скрылись в неизвестном направлении, но никаких вещей журналиста не забрали.

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«По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках проведения досудебного следствия выясняются все обстоятельства и причины совершения преступления. Проводятся мероприятия для задержания подозреваемых», - сообщают в полиции.

Об избиении сегодня в Facebook написал сам Головнёв. Он связывает нападение со своей журналистской деятельностью.