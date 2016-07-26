В Киеве на Подоле неизвестные избили журналиста

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Журналист рассказал, что целью нападения было не ограбление.

О мотивах злоумышленников ему неизвестно, однако он предполагает, что избиение могло быть связано с его профессиональной деятельностью.

"Уважаемые заказчики, вы хоть напишите с фейкового аккаунта, чего хотели", - призвал Головнев.

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