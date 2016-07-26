В Киеве на Подоле неизвестные избили журналиста
15:39, 26 июля 2016Общество
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В Киеве 25 июля на улице Константиновской двое злоумышленников совершили нападение на главного редактора сайта "БизнесЦензор" Сергея Головнева.
Журналист: Самое обидное, что не понимаю, какова причина / Фото facebook.com/andrei.marusov
Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
Журналист рассказал, что целью нападения было не ограбление.
О мотивах злоумышленников ему неизвестно, однако он предполагает, что избиение могло быть связано с его профессиональной деятельностью.
"Уважаемые заказчики, вы хоть напишите с фейкового аккаунта, чего хотели", - призвал Головнев.
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Как сообщал УНИАН, 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключилось и ФБР.
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