На Львовщине возле украинско-польской границы правоохранители разоблачили подпольную АЗС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, автозаправочная станция, которая действовала без каких-либо разрешительных документов, функционировала на автодороге на выезде из населенного пункта Рава-Русская недалеко от таможенного поста «Рава-Русская». На данной АЗС осуществлялась реализация дизельного топлива сомнительного качества за наличные.

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25 июля во время обыска по месту деятельности АЗС изъяты стационарная цистерна, из которой при помощи бензоколонки осуществлялась реализация дизтоплива сомнительного качества, 2,8 тонн дизельного топлива, записи и документация по деятельности АЗС. Общая сумма изъятого устанавливается.

Образцы изъятого дизтоплива направлены на экспертизу. Устанавливаются организаторы незаконно действующей АЗС. Досудебное расследование в рамках уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью), продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львовской области правоохранители задержали группу лиц, в состав которой входили главный инспектор таможенного поста, инспектор пограничного пункта пропуска и двое жителей Львовской области. Они организовали схему незаконного ввоза автомобилей из стран Европейского Союза.