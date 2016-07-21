На Львовщине разоблачили схему нелегального ввоза автомобилей из ЕС, организованную таможенником и пограничником (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в спецоперации по раскрытию коррупционной схемы, по которой за вознаграждение граждане ввозили в Украину транспортные средства, снятые с учета в странах ЕС, были задействованы оперативники управления защиты экономики, сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины и работники Главного управления ГФС в Львовской области.

Правоохранители установили, что в схеме были задействованы инспектор таможенного поста «Угринов» Львовской таможни и инспектор пограничного пункта пропуска «Павловичи» Львовского пограничного отряда. Они отвечали за беспрепятственное перемещение транспорта через границу Украины. Кроме того, в преступную группу входили два жителя Львовской области, которые подыскивали клиентов и организовывали ввоз автомобилей, а также выступали в качестве посредников при передаче денег.

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20 июля на ул. Петлюры во Львове правоохранители задержали одного из участников коррупционной схемы во время получения очередного «вознаграждения» - 700 долл. США за ввоз автомобиля Nissan Pathfinder.

«Главного инспектора таможенного поста задержали при выезде из зоны таможенного контроля. Он только что закончил свою рабочую смену. Инспектора пограничного пункта пропуска «Павловичи» задержали в городе Жовква. Из автомобиля таможенника оперативники изъяли 13 тыс. грн, 1,5 тыс. долл. США, 500 польских злотых, 200 чешских крон. По месту жительства пограничника изъяли 6 тыс. грн, 50 долл. США, банковские карточки и мобильные телефоны», - отмечается в сообщении.

В настоящее время правоохранители одновременно проводят 40 санкционированных обысков.

По данному факту военной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).