В результате взрыва миномета на полигоне "Широкий лан" погиб военный, еще 8 ранены - Генштаб

Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил в Facebook, вследствие этого, по предварительной информации, погиб один военнослужащий.

Еще двое военных были тяжело ранены.

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Кроме этого, еще 6 военных получили легкие ранения.

"На месте работает оперативная группа, ведется расследование по выяснению причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.