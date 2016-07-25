В результате взрыва миномета на полигоне "Широкий лан" погиб военный, еще 8 ранены - Генштаб
12:17, 25 июля 2016Происшествия
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Сегодня около 11:00 на Широколановском полигоне в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет.
На полигоне "Широкий лан" погиб военный, еще 8 ранены / Фото УНИАН
Как сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил в Facebook, вследствие этого, по предварительной информации, погиб один военнослужащий.
Еще двое военных были тяжело ранены.
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Кроме этого, еще 6 военных получили легкие ранения.
"На месте работает оперативная группа, ведется расследование по выяснению причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
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