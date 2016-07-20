Правоохранители задержали главного инспектора таможенного поста "Угринов" за взятку

Об этом сообщил начальник Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук, передает пресс-служба Львовской ОГА.

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По его словам, инспектор получил денежную выгоду за содействие в незаконном перемещении товаров через украинско-польскую границу. Против него возбуждено уголовное дело по статье 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове во время получения взятки задержали руководителя налоговой инспекции.