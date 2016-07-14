В Хмельницкой области военная прокуратура расследует падение самолета СУ-25 во время взлета

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

Военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

По предварительной версии следственной группы военных прокуроров, которая сейчас работает на месте происшествия, при выполнении учебного полета во время взлета на Староконстантиновском аэродроме в Хмельницкой области упал и разбился самолет СУ-25. В результате авиакатастрофы пострадавших нет: пилот катапультировался и сейчас находится на медицинском обследовании.

Читайте также"Авиационное происшествие" на аэродроме в Хмельницкой области: Су-25 полностью уничтожен огнем

Причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Староконстантинове Хмельницкой области на аэродроме при попытке взлететь загорелся военный самолет СУ-25. Самолет был полностью уничтожен огнем.