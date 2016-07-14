В Хмельницкой области на взлетной полосе загорелся самолет Су-25

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что летчик действовал профессионально и совершил катапультирование.

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"Состояние здоровья летчика – удовлетворительное. Пожар ликвидирован. С целью установления причин создана соответствующая комиссия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в с.Козельное Недригайловского района Сумской области во время удобрения посевов на поле возникло возгорание вертолёта МИ-2, он взорвался.