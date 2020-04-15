В Сумской области мужчина получил пожизненное за убийство товарища из-за домогательств

Злоумышленник нанес жертве порядка 60 ударов ногами, руками и ножом.

В городе Конотоп Сумской области мужчину, который убил товарища за непристойное предложение интимного характера, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, публичное обвинение в отношении 31-летнего местного жителя, который с особой жестокостью лишил человека жизни, поддержано Конотопской местной прокуратурой.

Согласно сообщению, в ходе следствия установлено и доказано в суде, что 18 июля 2018 года в одном из жилых домов города Конотоп двое товарищей устроили застолье.

«Будучи уже нетрезвым, хозяин квартиры сделал гостю непристойное предложение интимного характера, которое последнего насколько разозлило, что он нанес товарищу около 60 ударов сначала ногами и руками, а потом еще и ножом. В общей сложности избиение продолжалось около двух часов», - отмечает пресс-служба ведомства.

От полученных травм 41-летний хозяин квартиры скончался на месте.

«Когда злоумышленник понял, что натворил, то босым и в окровавленной одежде выбежал из квартиры, прихватив серебряную цепочку с крестиком, которая была на пострадавшем. Уже через несколько часов мужчину, который до этого уже был неоднократно судим за кражи и хулиганство задержали сотрудники полиции», - уточнили в пресс-службе.

Согласно информации прокурора Конотопской местной прокуратуры Юлии Волосюк, сегодня, 15 апреля, по приговору Конотопского горрайонного суда обвиняемый признан виновным по п.4 ч.2 ст.115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью) и ч.2 ст.185 (кража, совершенная повторно) УК Украины и приговорен к пожизненному заключению.