Пожар в "Чернобыльской зоне": спасатели рассказали о ситуации

Трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон.

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, где ликвидируют возгорания в лесу, верхового пожара не наблюдается.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, продолжается ликвидация лесного пожара в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

«По состоянию на 20:00 верхового пожара не наблюдается», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, в 13:22 спасателям поступила информация о том, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Для тушения пожара привлечены, в частности, два самолета и вертолет. «Трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в ГСЧС.