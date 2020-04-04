Пожар в "Чернобыльской зоне": спасатели рассказали о ситуации
В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, где ликвидируют возгорания в лесу, верхового пожара не наблюдается.
Читайте такжеВ Черновцах в результате стрельбы погиб молодой мужчина
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
По данным ГСЧС, продолжается ликвидация лесного пожара в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.
«По состоянию на 20:00 верхового пожара не наблюдается», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, в 13:22 спасателям поступила информация о том, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
Для тушения пожара привлечены, в частности, два самолета и вертолет. «Трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в ГСЧС.