В Киеве произошло ДТП с инкассаторским минивэном: погибли двое людей

На проезжей части в результате столкновения загорелся автомобиль.

В Дарницком районе столицы в результате столкновения легковушки с инкассаторским минивэном погибли двое человек и еще один человек получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в городе Киеве (ГУ ГСЧС).

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Как сообщается, автомобиль Chevrolet Aveo и инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter столкнулись, после чего на проезжей части дороги загорелся автомобиль. Водитель и пассажирка горящего Chevrolet Aveo погибли на месте, а пострадавшего из инкассаторского автомобиля спасатели деблокировали и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.