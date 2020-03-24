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В Киеве произошло ДТП с инкассаторским минивэном: погибли двое людей

11:59, 24 марта 2020
Происшествия
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В Киеве произошло ДТП с инкассаторским минивэном / фото Ruslan Forostyak

В Дарницком районе столицы в результате столкновения легковушки с инкассаторским минивэном погибли двое человек и еще один человек получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в городе Киеве (ГУ ГСЧС).

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Как сообщается, автомобиль Chevrolet Aveo и инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter столкнулись, после чего на проезжей части дороги загорелся автомобиль. Водитель и пассажирка горящего Chevrolet Aveo погибли на месте, а пострадавшего из инкассаторского автомобиля спасатели деблокировали и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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