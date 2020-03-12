В Одессе похитили мужчину, когда тот поехал продавать машину

Мужчину заманили в гараж на СТО, где, заперев, угрожали физической расправой. В полицию обратился товарищ потерпевшего.

В Одессе задержали четырех мужчин, вымогавших у похищенного жителя Николаева за освобождение 10 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, подозреваемые задержаны вчера.

Установлено, что в Одессу 34-летнего жителя Николаева злоумышленники вызвали под видом потенциальных покупателей его автомобиля. Владельцу предложили проверить исправность иномарки на одной из местных СТО, а потом заперли его в гараже. В обмен на свободу потребовали 10 тыс. тыс. долл., угрожая физической расправой.

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«Чтобы найти необходимую сумму денег, потерпевший позвонил друзьям, которые, зная куда и с какой целью поехал товарищ, заподозрили неладное и обратились за помощью в полицию», - рассказали в главке.

Правоохранители сразу отреагировали на сообщение и задержали злоумышленников на месте преступления. Трое из них – иностранцы, один – одессит, все в возрасте от 33-х до 42-х лет.

Открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 146 об незаконном лишении свободы или похищение человека и ч. 2 ст. 189 о вымогательстве. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, что в Одессе приговорили к 12 годам заключения мужчину, который требовал в июле 2019 года при освобождении заложниц 1 млн долл. и вертолет. Соответствующий приговор вынесен в начале марта.