Требовал миллион долларов и вертолет: в Одессе к 12 годам приговорили захватчика ломбарда

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он объяснил свой поступок затруднительным материальным положением.

Суворовский районный суд Одессы приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который требовал в июле 2019 года за освобождение заложниц 1 млн долл. и вертолет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор вынесен в начале марта.

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Установлено, что 7 июля, примерно в 11:30, злоумышленник на ул. Черноморского казачества вошел в помещение финансового учреждения «Ваша готивочка» ООО «ЛАЙМ КЭШ». Угрожая ножом, он потребовал у находившихся в помещении сотрудниц деньги. Узнав, что в наличии только 3 тыс. грн, он взял женщин в заложницы, велел вызвать полицию и потребовал за освобождение сотрудниц учреждения 1 млн долл. Также он требовал, чтобы ему обеспечили прибытие вертолета, на котором он намеревался скрыться с места преступления. В противном случае он угрожал, что убьет женщин, держа нож возле шеи одной из них.

Злоумышленник также сорвал одну из камер видеонаблюдения, повредил офисный ноутбук и забаррикадировал столом входные двери.

Как сказано в документе, пострадавшие находились с ним в одном помещении около 3 часов. Успокоившись, мужчина позволил заложницам воспользоваться санузлом и мобильным телефоном, принять переданные с улицы воду и лекарства (корвалол). Он также предлагал женщинам вступить с ним в половые отношения.

В результате спецоперации правоохранителей обвиняемый был задержан, а заложницы освобождены. Одна из них была госпитализирована в психиатрическое лечебное учреждение, а после лечения уволилась с работы из указанного финучреждения.

Как отмечается, обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Он утверждал, что не собирался убивать заложниц. Свой поступок он пояснил затруднительным материальным положением, в котором оказался летом прошлого года в связи с невыплатой ему зарплаты на стройке, где работал неофициально. Он также рассказал, что потерял арендованное жилье, и ему пришлось продать автомобиль, что негативно повлияло на его эмоциональное состояние.

Изучив материалы дела, суд, признав мужчину виновным в разбое и захвате заложников, приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 7 июля 2019 года полиция во время штурма помещения финучреждения освободила двух сотрудниц, захваченных злоумышленником в заложницы. Подозреваемого, 1994 г. р., задержали.

Было открыто производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).