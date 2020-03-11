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В Харькове неизвестные напали на бригаду "скорой", пострадал врач

12:37, 11 марта 2020
Происшествия
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Полиция расследует обстоятельства нападения на врачей в Харькове / УНИАН

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о данном факте поступила к правоохранителям 9 марта.

По предварительным данным, во время вызова на улицу Плиточную неизвестные мужчины набросились на бригаду скорой медицинской помощи.

«В результате пострадал 60-летний врач, его госпитализировали», - говорится в сообщении.

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к данному уголовному преступлению

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