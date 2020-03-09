В Киеве в реке нашли человеческие останки (видео)
19:25, 09 марта 2020Происшествия
431 0
Останки трупа обнаружили в воде на Оболонской набережной.
На месте работают правоохранители / Фото: скриншот видео
В Киеве в реке обнаружили останки человеческого трупа.
Читайте такжеНа Киевщине произошло жуткое ДТП: погибли три человека (фото)
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По данным портала, ЧП произошло на Оболонской набережной. "В воде обнаружили труп. Останки мужчины пробыли в реке долгое время", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте страшной находки работают правоохранители.
Ранее УНИАН сообщал, что на берег Кинбурнской косы в Николаевской области штормовым ветром вынесло человеческие останки – кости и черепа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter