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В Киеве в реке нашли человеческие останки (видео)

19:25, 09 марта 2020
Происшествия
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На месте работают правоохранители / Фото: скриншот видео

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По данным портала, ЧП произошло на Оболонской набережной. "В воде обнаружили труп. Останки мужчины пробыли в реке долгое время", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте страшной находки работают правоохранители.

Ранее УНИАН сообщал, что на берег Кинбурнской косы в Николаевской области штормовым ветром вынесло человеческие останки – кости и черепа.

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