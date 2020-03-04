Людские черепа на берегу: жуткую находку на Николаевщине сняли на видео
09:58, 04 марта 2020Происшествия
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Ученые и краеведы предполагают, что людские останки принесло с размытого военного кладбища времен Крымской войны.
По словам ученых, черепа принадлежат французским и итальянским солдатам / скриншот из видео
На берег Кинбурнской косы в Николаевской области штормовым ветром вынесло человеческие останки – кости и черепа.
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Видео с места инцидента появилось на странице "Очаковского портала" в Facebook.
Ученые и краеведы предполагают, что людские останки принесло с размытого военного кладбища времен Крымской войны (1855-56 годов). Вероятно, это черепа французских солдатов, которые массово гибли от ранений, холода, голода и болезней.
Ученые напомнили также, что во время боевых действий во французском лагере вспыхнула эпидемия тифа и тогда было заложено кладбище.
Данные в архивах свидетельствуют, что в этом месте похоронили граждан Италии и Франции. При этом, кости лежали не хаотично, а рядами, подобно могилам на кладбище.
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