В Ривненской области СБУ задержала банду копателей янтаря

Злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы.

В урочище Клесов Сарненского района Ривненской области сегодня ночью сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу из девяти человек, которые занимались добычей янтаря на территории государственного предприятия.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы управления СБУ в Ривненской области Инна Илючок, в состав группы входили жители региона.

По ее словам, злоумышленники занимались незаконной добычей «солнечного камня» на территории одного из госпредприятий янтарной промышленности.

«В проведении нелегальных работ фигуранты использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы. Полученную продукцию они реализовывали третьим лицам. На месте задержания изъяты «солнечный камень», а также оборудование, в том числе восемь дизельных мотопомп с комплектующими к ним, 3 автомобиля, которые использовались в противоправной деятельности», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.