Неизвестные сообщили о минировании 8 синагог в разных городах Украины

Руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач в комментарии УНИАН заявил, что спланированная провокация воспринята еврейскими общинами Украины спокойно.

Неизвестные сообщили о минировании восьми синагог в разных городах Украины.

Анонимные сообщения поступили, в частности, в ГУНП в Житомирской, Харьковской и Сумской областей, пишет издание jewishnews.

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Во время поисков заявленных взрывоопасных устройств спасатели оцепили территории вокруг храмов и эвакуировали людей. Проверяли и синагогу в центре Николаева.

Руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач в комментарии УНИАН заявил, что спланированная провокация воспринята еврейскими общинами Украины спокойно.

«Провокаторам не удастся достичь поставленной цели – внести смуту в еврейскую жизнь Украины. Мы внимательно следим за событиями и готовы прийти на помощь общинам в любой момент», – сказал он.

Отмечается, что в указанных городах взрывчатки не найдено.

Такие же инциденты произошли в Виннице, Одессе и Киеве.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине полиция задержала 55-летнего мужчину, который сделал ложное сообщение о заминировании одного из мостов области на автодороге в харьковском направлении.