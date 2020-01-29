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В Сумской области мужчина «заминировал» мост из-за того, что ему все надоело

17:35, 29 января 2020
Происшествия
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Правоохранители были вынуждены проверять несколько мостов на автодороге / фото УНИАН

В Сумской области полиция задержала 55-летнего мужчину, который сделал ложное сообщение о минировании одного из мостов области на автодороге в харьковском направлении.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, 28 января около 14:30 на спецлинию «102» позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что «на харьковской автодороге заминирован мост», а свое сообщение аноним сопровождал нецензурной бранью и оскорблениями в адрес полиции.

Проверять информацию о минировании мостов сразу начали правоохранители нескольких отделов полиции области, поскольку в сообщении не было указано, какой именно мост заминирован. На автодороге в харьковском направлении таких насчитывается несколько.

В ходе обследования мостов в областном центре, Тростянецком и Ахтырском районах факт их минирования не подтвердился.

Одновременно с поиском взрывчатки полиция вела розыск и мужчины, сообщившего о минировании. Через несколько часов его задержали.

«Минером» оказался 55-летний житель с. Верхняя Сыроватка Сумского района. Мужчина злоупотребляет спиртным. По словам задержанного, сообщить о минировании он решил из-за того, что не может найти себе работу и ему «все надоело».

При проведении обыска в его доме следователи изъяли телефон, с которого и было сообщено о минировании.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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