В Одесской области мужчина получил 10 лет заключения за убийство собственной жены

Свою вину он не признал и заявил, что пытался спасти жертву.

В Одесской области мужчину приговорили к десяти годам заключения за убийство собственной жены.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приговор в отношении 35-летнего подозреваемого вынес Раздельнянский районный суд. Его признали виновным в жестоком избиении женщины, повлекшем ее смерть, и осудили к десяти годам лишения свободы (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

"Выяснено, что в июне прошлого года в одном из сел района, в ночное время, нетрезвый мужчина совершил ссору с женой во время которой нанес последний смертельные травмы. Злоумышленник свою вину в содеянном не признал и указал, что якобы женщине стало плохо и он пытался вернуть ее к жизни, проводя непрямой массаж сердца", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что из-за таких действий отца сиротами остались четверо детей, младшему из которых на момент смерти матери исполнилось только два месяца.

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине в мастерской скульптора, который пытался убить мужчину, обнаружили тело женщины.