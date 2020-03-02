цей матеріал доступний українською

В Одесской области мужчина получил 10 лет заключения за убийство собственной жены

10:53, 02 марта 2020
Происшествия
62 0
Суд Одесской области вынес приговор за убийство женщины / фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приговор в отношении 35-летнего подозреваемого вынес Раздельнянский районный суд. Его признали виновным в жестоком избиении женщины, повлекшем ее смерть, и осудили к десяти годам лишения свободы (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

"Выяснено, что в июне прошлого года в одном из сел района, в ночное время, нетрезвый мужчина совершил ссору с женой во время которой нанес последний смертельные травмы. Злоумышленник свою вину в содеянном не признал и указал, что якобы женщине стало плохо и он пытался вернуть ее к жизни, проводя непрямой массаж сердца", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Запорожской области мужчина зарубил топором двух женщин и сжег их тела

В прокуратуре добавили, что из-за таких действий отца сиротами остались четверо детей, младшему из которых на момент смерти матери исполнилось только два месяца.

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине в мастерской скульптора, который пытался убить мужчину, обнаружили тело женщины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter