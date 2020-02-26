В Ривненской области в мастерской скульптора, пытавшегося убить мужчину, обнаружили тело женщины

Подозреваемый пытался зарубить топором мужчину в помещении, где было спрятано тело женщины.

В Ривненской области взят под стражу 52-летний подозреваемый в убийстве женщины и покушении на умышленное убийство мужчины.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель руководителя отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Мария Юстицкая, 25 февраля взят под стражу 52-летний житель села Розваж Острожского района, подозреваемый в покушении на убийство.

По ее словам, преступление было совершено 23 февраля в подсобном помещении на территории складов одного из учебных заведений города Острог. Подозреваемый использовал помещение, подрабатывая скульптором.

«В тот вечер он распивал алкогольные напитки вместе с 30-летним односельчанином. Между ними возник конфликт, в ходе которого старший мужчина нанес младшему удары по голове, вероятно топором. Пострадавшему удалось сбежать. Медики диагностировали у него рубленые раны головы, открытый перелом затылочной и лобной костей головы, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пострадавший находится в реанимации», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что при осмотре места происшествия полицейские обнаружили в канализационной шахте подсобного помещения засыпанное пеплом тело женщины. Погибшей оказалась 49-летняя жительница Острога, которая исчезла около месяца назад. На ее теле правоохранители выявили ножевое ранение грудной клетки.

«Погибшая была из обычной среднестатистической семьи. Конфликтов с законом не имела», - рассказала Юстицкая.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.