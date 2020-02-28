В Сумской области живодер отрезал щенку хвост и ухо (фото 18+)

Правоохранителями решается вопрос об открытии уголовного производства за жестокое обращение с животными.

В селе Бездрик Сумского района Сумской области живодер отрезал щенку хвост и ухо.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, правоохранители проверяют информацию относительно жестокого обращения с животным, а поводом для проверки стала информация из соцсетей.

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В частности, об этом случае сегодня на своей странице в Facebook написали и разместили фотоснимки пострадавшей собаки волонтеры из Сумского общества защиты животных.

«Неадекватный мужчина в селе отрезал хвост и ухо щенку, подвешивал за лапки, надевал пакет на голову. Сегодня волонтеры в сопровождении представителя правоохранительных органов выехали по адресу, где убедились воочию рассказам очевидцев », - отмечается в сообщении.

Между тем в село выехали руководитель Сумского районного отдела полиции и следственно-оперативная группа. Они пришли к мужчине домой, изъяли собаку и передали ее волонтерам. Активисты сопроводили животное в одну из ветеринарных клиник города Сумы.

Сейчас в полиции выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают владельца собаки и соседей. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Харьковской области 19-летняя жительница города Лозовая жестоко убила своего кота.