Дважды изнасиловал студентку: в Киеве будут судить псевдопродюсера

Насильник познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером.

Киевская местная прокуратура № 2 направила в суд обвинительный акт в отношении 60-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании 18-летней студентки с применением насилия.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

Студентка обратилась в полицию 28 декабря 2019 года. В ходе досудебного расследования установлено, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения, который накануне познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. В дальнейшем мужчина в собственном доме дважды изнасиловал потерпевшую.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. ч. 1, 2 ст. 152 УК Украины направлено в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по сути.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. За содеянное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в начале года в Киеве арестовали 60-летнего мужчину за изнасилование студентки.