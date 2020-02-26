В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри и скрылся

Спасатели ликвидировали пожар около 1:35 при помощи трех автоцистерн и пожарной лестницы.

В доме Святошинского района Киева в ночь на 26 февраля загорелась квартира на 5-м этаже.

Об этом сообщает Информатор.

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В огне оказалась часть помещения. Общая площадь пожара составила около 20 квадратов.

По словам одного из жильцов пострадавшей квартиры, жилище поджег сосед, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Он был в квартире от начала пожара и боролся с распространением огня до приезда спасателей. Одну из комнат пламя уничтожило полностью. Соседи говорят, что виновник злоупотребляет алкоголем и устраивает конфликты.

Спасатели ликвидировали пожар около 1:35 при помощи трех автоцистерн и пожарной лестницы.

Полиция устанавливает место пребывания предполагаемого поджигателя.

Как сообщал УНИАН, на трассе Киев-Чоп во Львовской области столкнулись шесть автомобилей.