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В Киеве мужчина поджег квартиру с соседом внутри и скрылся

10:29, 26 февраля 2020
Происшествия
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Сосед вовремя выбрался из квартиры и не пострадал / Информатор

Об этом сообщает Информатор.

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В огне оказалась часть помещения. Общая площадь пожара составила около 20 квадратов.

По словам одного из жильцов пострадавшей квартиры, жилище поджег сосед, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Он был в квартире от начала пожара и боролся с распространением огня до приезда спасателей. Одну из комнат пламя уничтожило полностью. Соседи говорят, что виновник злоупотребляет алкоголем и устраивает конфликты.

Спасатели ликвидировали пожар около 1:35 при помощи трех автоцистерн и пожарной лестницы.

Полиция устанавливает место пребывания предполагаемого поджигателя.

Как сообщал УНИАН, на трассе Киев-Чоп во Львовской области столкнулись шесть автомобилей.

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