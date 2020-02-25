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Во Львове работнику отрезало руку на производстве

19:02, 25 февраля 2020
Происшествия
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Обстоятельства происшествия выясняются / vseproauto.com

Читайте такжеНа Львовщине автомобиль слетел в озеро: четверо погибшихОб этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Пострадавшего доставили в 8-м городскую клиническую больницу. Пострадавший – 1956 года рождения, проживает во Львове. Обстоятельства происшествия выясняются», – говорится в сообщении

Как пишет ТСН, по адресу, где произошло несчастье, расположена станция технического обслуживания Master Service.

Ранее УНИАН сообщал, как медики впервые в мире пересадили руку от живого донора.

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