Во Львове работнику отрезало руку на производстве

Пострадавший в больнице.

Во Львове во время работы на производстве по улице Широкой, 1б 64-летнему работнику отрезало руку.

Читайте такжеНа Львовщине автомобиль слетел в озеро: четверо погибшихОб этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Пострадавшего доставили в 8-м городскую клиническую больницу. Пострадавший – 1956 года рождения, проживает во Львове. Обстоятельства происшествия выясняются», – говорится в сообщении

Как пишет ТСН, по адресу, где произошло несчастье, расположена станция технического обслуживания Master Service.

Ранее УНИАН сообщал, как медики впервые в мире пересадили руку от живого донора.