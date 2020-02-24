В Одессе мужчина пытался перерезать себе горло из-за ревности

На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

В Суворовском районе Одессы предотвратили самоубийство мужчины, который пытался перерезать себе горло в присутствии полицейских.

Читайте такжеВ Житомире в военном общежитии обнаружили повешенным контрактникаКак сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня днем инспекторы получили сообщение о попытке самоубийства из-за ревности.

«Быстро прибыв на место вызова, инспекторы услышали крики, и звук разбивающегося стекла во дворе жилого дома. Патрульные приняли решение перелезть через забор, чтобы успеть спасти гражданина», – сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, инспекторы мужчину обнаружили во дворе с приставленным к горлу лезвием. Потерпевший говорил «непонятные вещи», и в присутствии правоохранителей пытался совершить самоубийство.

Патрульные начали его успокаивать. Во время беседы, когда мужчина на мгновение отвернулся, полицейские заблокировали его руки с лезвием, и надели наручники, чтобы он не нанес себе вред.

До приезда «скорой» инспекторы оказали мужчине доврачебную помощь, так как потерпевший успел нанести себе порезы. Прибывшая «скорая помощь» доставила 35-летнего мужчину в больницу. Обстоятельства и причины случившегося (попытки самоубийства) устанавливаются.

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