На Волыни найден повешенным сын экс-нардепа

53-летнего сына экс-депутата Верховной Рады Екатерины Ващук нашли повешенным на перилах лестницы на второй этаж. После развода он жил один.

В г. Берестечко Волынской области в собственном доме нашли повешенным 53-летнего сына экс-депутата Верховной Рады от Волыни Екатерины Ващук.

Факт самоубийства УНИАН подтвердили в ГУ Нацполиции в Волынской области.

Как уточнил УНИАН главный специалист ГУ Нацполиции в области Олег Плазовский, по факту происшествия открыто уголовное производство ч.1, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией (умышленное убийство). Тело направлено на экспертизу.

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Как сообщила мэр Берестечка Валентина Залевская, о смерти земляка она узнала сегодня утром, когда пришла на работу.

Залевская уверяет, что для всех горожан его смерть стала трагической неожиданностью.

«Последний раз встретила покойного 15 февраля, был в хорошем настроении. Он давно жил один. Не хочу вникать в подробности семейной жизни. Это был позитивный человек. Очень жаль», - отметила Залевская.

По словам городского головы Берестечка, сын экс-депутата был предпринимателем, совладельцем небольшого кафе.

В то же время, как пишут местные СМИ, сын экс-нардепа Екатерины Ващук вероятно покончил жизнь самоубийством. Его нашли повешенным на тросе на перилах лестницы, ведущей на второй этаж дома. Предсмертной записки не было. С женой он развелся.

Справка: Екатерина Ващук - украинский политик, депутат Верховной Рады 2-4, 6-7 созывов, последний раз в Верховную Раду была избрана в 2012 году по многомандатному общегосударственному округу от Партии регионов.