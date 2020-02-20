В Одессе завершено расследование в отношении мужчины, развращавшего 15-летнюю падчерицу
В Одессе завершено расследование в отношении мужчины, развращавшего свою 15-летнюю падчерицу.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Одесская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт в отношении 53-летнего жителя Одессы, подозреваемого в развращении несовершеннолетней.
По версии следствия, в ноябре прошлого года нетрезвый мужчина дома напоил спиртным 15-летнюю дочь своей жены.
«После того, как девушка уснула, отчим, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершил развратные действия сексуального характера в отношении нее», - сообщили в пресс-службе.
Сейчас злоумышленник находится под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Хмельницкого отделения полиции (развращение несовершеннолетних - ч. 2 ст. 156 УК Украины).
Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Одессе суд арестовал мужчину, который, как сообщила тогда полиция, подозревался в изнасиловании своей 15-летней приемной дочери. О происшествии в полицию сообщила родственница девочки, которой она доверилась.
По словам ребенка, когда мать была на работе, 53-летний отчим предложил ей выпить стакан вина, после чего несовершеннолетняя уснула.
В полиции сообщали, что несовершеннолетняя проснулась, ощутив, что мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал ее.
Было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.