В ДТП в Псковской области РФ погибли восемь жителей Закарпатья

Еще один житель региона выжил и находится в больнице.

Все погибшие в страшном ДТП, которое произошло 13 февраля в Псковской области России - жители Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"Микроавтобус украинской регистрации, в котором ехали закарпатцы, столкнулся с грузовиком. В аварии погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса – все граждане Украины. Один из пассажиров, житель г. Рахов, выжил и находится сейчас в больнице", - говорится в сообщении.

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По информации украинского консульства в Санкт-Петербурге, в аварии погибли:

Мужчина 1963 года рождения, с. С.Водяное Раховского района;

Два мужчины 1964-го года рождения, с. Диброва Тячевского района и с. Верхнее Водяное Раховского района;

Женщина 1972 года рождения, с. Великий Бычков, Раховского района;

Двое мужчин 1981-го года рождения, с. Тересва Тячевского района и с. Вольховатое, Раховского района;

Два мужчины, с. Ясиня, Раховского района –1987-го и1998 годов рождения.

"Закарпатская областная государственная администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП, которое случилось в Псковской области 13 февраля", - отмечают в ОГА.

Напомним, в ночь на 13 февраля в Псковской области РФ в результате аварии микроавтобуса погибли 8 украинцев, еще один получил травмы средней степени тяжести.