Мешал тренироваться: в столичном спортзале произошла стрельба

Усилия правоохранителей направленны на установление всех обстоятельств инцидента, а также на розыск и задержание правонарушителя.

В спортзале Соломенского района Киева произошла стрельба в результате конфликта двух посетителей. Полиция разыскивает злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Киева.

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В дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о стрельбе в спортзале на улице Металлистов. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и врачи.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Потерпевшему – 28-летнему местному жителю, врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Усилия правоохранителей направленны на установление всех обстоятельств инцидента, а также на розыск и задержание правонарушителя.

Как сообщал УНИАН, утром, 13 февраля, патрульные полицейские ранили пассажира автомобиля, который тестировали за городом.