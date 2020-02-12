Дело об избиении копом в Киеве активиста продолжат слушать 24 февраля

Адвокаты полицейского Мельникова выдвигают взаимоисключающие версии о событиях 9 февраля 2019 года.

Судебное заседание по делу полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении активиста общественной организации С14 Николая Анцифирова возле Подольского райуправления Национальной полиции в г. Киеве 9 февраля 2019 года, продолжится 24 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Подольский районный суд Киева на заседании по данному делу изучал записи с двух камер наблюдения, установленных в фойе Подольского райуправления полиции.

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На видео видно, как спецназовцы выталкивали потерпевшего к двери на выход из помещения управления, затем его догоняет Мельников и наносит удар ногой в спину.

Адвокаты Мельникова выбрали взаимоисключающие тактики защиты своего клиента. С одной стороны, они утверждают, что на видео нельзя узнать, что это именно Мельников, поскольку якобы черты лица четко не видны, а одежду они не считают доказательством идентификации.

С другой стороны, защитники убеждают суд, что удары Анцифирову нанес не их подзащитный, а спецназовцы, и даже друзья Анцифирова, которые вместе с ним находились в то время в отделении.

В то же время адвокаты настаивают, что якобы произошел силовой захват помещения управления полиции, а Мельников оказывал этому сопротивление.

Следует заметить, что только недавно Подольский райсуд Киева перешел к более или менее активному рассмотрению этого дела. Судья на заседании отметил, что довольно длительный перерыв в рассмотрении дела обусловлен тем, что в Подольском райсуде Киева дефицит кадров: из 21 судьи по штатному расписанию работают всего 8, и только 3 из них рассматривают уголовные производства.

Следующее заседание по этому делу назначено на 24 февраля.

Справка УНИАН. 9 февраля 2019 года полицейские задержали и избили активистов инициативы «Кто заказал убийство Кати Гандзюк?», которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

После этого возле Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве на ул. Хорива, 20 собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В частности, было обнародовано видео, на котором один из сотрудников этого управления в гражданском Василий Мельников жестоко избивал активиста общественной организации С14 Николая Анцифирова.

Госбюро расследований открыло уголовное производство в отношении Мельникова за превышение власти и служебных полномочий.

Также суд отстранил его от исполнения служебных обязанностей сроком на 2 месяца и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 115 тыс. грн. После уплаты залога Мельников вышел на свободу.