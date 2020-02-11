В городе Торунь избили украинцев с лозунгом: "Польша – для поляков"

По неофициальным данным, как минимум у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

В польском городе Торунь полиция объявила в розыск 7 нападающих, которые в ночь с субботы на воскресенье избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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«Сотрудники торунской полиции разыскивают мужчин, которые в ночь с субботы на воскресенье избили в торунском Старом городе иностранцев. По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия», – говорится в сообщении местной полиции.

В результате инцидента пострадавшие получили телесные повреждения, которые не угрожают их жизни. По неофициальным данным, как минимум у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

Злоумышленники во время нападения, в частности, кричали «Польша для поляков» и «й*ть украинцев!», при этом украинцами были двое из пяти пострадавших. Среди избитых есть и женщина.

Как сообщал УНИАН, украинского актера театра Biuro Отказ Юрия Чеботарева 10 октября избил владелец пиццерии Познани, где украинец подрабатывал в свободное от актерства время.