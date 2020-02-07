В Мукачево из-за обострения криминогенной ситуации усилены меры безопасности - МВД

К отработке привлечены оперативные сотрудники, Нацполиция и Нацгвардия.

По приказу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Мукачево усилены меры безопасности в связи с обострением криминогенной ситуации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

«Сегодня, 7 февраля, в Мукачево произошла перестрелка. В результате с огнестрельными ранениями в больничные заведения госпитализированы два человека. Поиски участников стрельбы продолжаются, проводится специальная полицейская операция. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа», - говорится в сообщении.

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К оперативно-профилактической отработке привлечены оперативные сотрудники и спецподразделения Национальной полиции и Национальной гвардии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля утром в Мукачево на ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

По сведениям полиции, заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника уехали в неизвестном направлении.

Пострадавшие госпитализированы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

Данное событие квалифицировано по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Мукачевский горсовет на срочно созванном внеочередном заседании принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.