В Днепропетроской области спасли беременную корову, упавшую в кормовой желоб (фото)
16:49, 03 февраля 2020Экология
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Чтобы освободить животное из ловушки, спасателям пришлось разбить бетонную конструкцию с помощью ломов.
Корову удалось спасти \ dp.dsns.gov.ua
В Днепропетровской области беременная корова провалилась в кормовой желоб и не могла самостоятельно выбраться из ловушки.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. "2 февраля, в 18:20 в Службу спасения «101» обратился житель села Котовка Магдалиновского района и сообщил, что его корова провалилась в кормовой желоб", - говорится в сообщении.
По прибытию к месту происшествия спасатели в сарае обнаружили скот, застрявший в конструкции кормушки. Чтобы освободить животное из ловушки, спасателям пришлось разбить бетонную конструкцию с помощью ломов. "Благодаря спасателям беременная корова по прозвищу Марта вернулась к своим хозяевам целой и невредимой", - отмечается в сообщении.
Корова провалилась в кормовой желоб \ dp.dsns.gov.ua
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