В Днепропетроской области спасли беременную корову, упавшую в кормовой желоб (фото)

Чтобы освободить животное из ловушки, спасателям пришлось разбить бетонную конструкцию с помощью ломов.

В Днепропетровской области беременная корова провалилась в кормовой желоб и не могла самостоятельно выбраться из ловушки.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. "2 февраля, в 18:20 в Службу спасения «101» обратился житель села Котовка Магдалиновского района и сообщил, что его корова провалилась в кормовой желоб", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту происшествия спасатели в сарае обнаружили скот, застрявший в конструкции кормушки. Чтобы освободить животное из ловушки, спасателям пришлось разбить бетонную конструкцию с помощью ломов. "Благодаря спасателям беременная корова по прозвищу Марта вернулась к своим хозяевам целой и невредимой", - отмечается в сообщении.