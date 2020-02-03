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В Днепропетроской области спасли беременную корову, упавшую в кормовой желоб (фото)

16:49, 03 февраля 2020
Экология
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Корову удалось спасти \ dp.dsns.gov.ua

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. "2 февраля, в 18:20 в Службу спасения «101» обратился житель села Котовка Магдалиновского района и сообщил, что его корова провалилась в кормовой желоб", - говорится в сообщении.

По прибытию к месту происшествия спасатели в сарае обнаружили скот, застрявший в конструкции кормушки. Чтобы освободить животное из ловушки, спасателям пришлось разбить бетонную конструкцию с помощью ломов. "Благодаря спасателям беременная корова по прозвищу Марта вернулась к своим хозяевам целой и невредимой", - отмечается в сообщении.

Корова провалилась в кормовой желоб \ dp.dsns.gov.ua
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