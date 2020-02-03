В порту "Черноморск" обрушились стены переполненного хранилища с серой (фото)

К счастью, обошлось без жертв. Причины ЧП выясняются.

В Одесской области в порту «Черноморск» сегодня произошел обвал стенок хранилища, из которого высыпалось большое количество гранулированной серы.

Как сообщили УНИАН в государственном предприятии «Морской торговый порт «Черноморск», ЧП случилось на первом грузовом терминале.

«От переполнения хранилища здесь произошел обвал стенок, высыпалось значительное количество гранулированной серы», - сказали в порту.

Отмечается, что обошлось без жертв и потерпевших. Вместе с тем в порту констатируют, что в результате обрушения был поврежден грузовой железнодорожный состав.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшедшего.

Справка. Сера – небезопасное, горючее вещество. При работе с ней персонал должен иметь специальную одежду; хранят вещество в закрытых цилиндрах и контейнерах, в сухих помещениях. На открытых площадках в атмосферный воздух выделяется сероводород, оказывая отрицательное воздействие на окружающую среду.