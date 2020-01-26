Во Львове женщина отравилась угарным газом

Работники ПАО «Львовгаз» временно прекратили подачу газа в дома.

Во Львове в субботу, 25 января, в частном жилом доме на улице Ладия женщина отравилась угарным газом. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

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В сообщении отмечают, что инцидент произошел примерно в 13:40. 62-летнюю местную жительницу госпитализировали в Львовскую областную клиническую больницу.

Дом, в котором живет женщина, оборудован ПГ-4 и двухконтурным газовым котлом. Работники ПАО «Львовгаз» временно прекратили подачу газа в дома, говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия устанавливаются

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2019 года во Львове в квартире жилого дома четверо людей отравились угарным газом.

В январе 2019-го угарным газом отравились шесть человек. После этого власти решили проверить все дома с печным и газовым отоплением.