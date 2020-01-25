В Днепре мужчина подорвался на снаряде, пытаясь его разобрать

Неустановленный снаряд пострадавший нашел в лесу.

Сегодня, 25 января, в Днепре в результате взрыва в частном доме пострадал мужчина.

Об этом сообщает полиция области.

Инцидент произошел в одном из домов Самарского района.

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Полицейские предварительно установили, что мужчина нашел в лесу неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. Когда он пытался это сделать, прогремел взрыв.

37-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 января в Днепре в результате взрыва петард в квартире были тяжело травмированы парень и девушка. Парню взрывом оторвало левую руку. Девушку госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии, где впоследствии она умерла.