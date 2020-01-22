В Одессе правоохранители изъяли контрафактный алкоголь стоимостью более миллиона гривень

Предотвращено поступление в магазины более 7 тонн опасных для здоровья спиртных напитков с нескольких складов.

В Одессе правоохранители обнаружили и изъяли контрафактный алкоголь на 1,3 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, накануне спецслужба блокировала масштабный сбыт контрафактной алкогольной продукции.

Как отмечается, оперативники спецслужбы обнаружили в Одессе и пригороде 7 складских помещений, где хранились фальсифицированные алкогольные напитки.

«Злоумышленники реализовывали продукцию под видом торговых марок известных брендов с поддельными марками акцизного сбора», - сообщили в управлении.

Читайте такжеПод Новый год в Одесской области накрыли крупную партию фальсифицированной водки

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 7,2 тонны контрафактного алкоголя на 1,3 млн грн.

Как отмечается, блокировали поступление в сеть розничной торговли опасных для жизни и здоровья граждан напитков.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 199 (хранение с целью использования при продаже товаров поддельных марок акцизного налога) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Документирование противоправных действий происходило под процессуальным руководством Ильичевской местной прокуратуры во взаимодействии с Главным управлением Государственной налоговой службы в Одесской области.