Удалось вырваться: появилось видео нападения педофила на школьницу в Никополе

В этот же день мужчина напал на двух других детей в районе средней школы № 3 Никополя.

В Никополе Днепропетровской области неизвестный мужчина напал на маленькую девочку возле школы. Ей удалось вырваться и убежать.

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Видео, как сообщает NikopolNews, разместили в соцсети в одном из местных пабликов.

Правоохранители уже выяснили имя ребенка, а сотрудники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства произошедшего.

После публикации видео, появилась информация о том, что этот человек в этот же день напал на двух других детей в районе средней школы № 3 Никополя - учеников второго и третьего класса. Дома дети рассказали об этом родителям.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине полицейские взяли под стражу злоумышленника, подозреваемого в изнасиловании своей малолетней дочери.