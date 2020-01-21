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Удалось вырваться: появилось видео нападения педофила на школьницу в Никополе

20:56, 21 января 2020
Происшествия
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Девочке удалось вырваться и убежать / скриншот

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Видео, как сообщает NikopolNews, разместили в соцсети в одном из местных пабликов.

Правоохранители уже выяснили имя ребенка, а сотрудники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства произошедшего.

После публикации видео, появилась информация о том, что этот человек в этот же день напал на двух других детей в районе средней школы № 3 Никополя - учеников второго и третьего класса. Дома дети рассказали об этом родителям.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине полицейские взяли под стражу злоумышленника, подозреваемого в изнасиловании своей малолетней дочери.

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