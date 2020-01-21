Удалось вырваться: появилось видео нападения педофила на школьницу в Никополе
20:56, 21 января 2020Происшествия
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В этот же день мужчина напал на двух других детей в районе средней школы № 3 Никополя.
Девочке удалось вырваться и убежать / скриншот
В Никополе Днепропетровской области неизвестный мужчина напал на маленькую девочку возле школы. Ей удалось вырваться и убежать.
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Видео, как сообщает NikopolNews, разместили в соцсети в одном из местных пабликов.
Правоохранители уже выяснили имя ребенка, а сотрудники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства произошедшего.
После публикации видео, появилась информация о том, что этот человек в этот же день напал на двух других детей в районе средней школы № 3 Никополя - учеников второго и третьего класса. Дома дети рассказали об этом родителям.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине полицейские взяли под стражу злоумышленника, подозреваемого в изнасиловании своей малолетней дочери.
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