На Львовщине мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери
20:51, 25 декабря 2019Общество
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Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит от 8 до 15 лет заключения.
В полицию обратилась мать девочки / Фото: zakon.kz
На Львовщине полицейские взяли под стражу злоумышленника, подозреваемого в изнасиловании своей малолетней дочери.
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Об изнасиловании своей дочери сообщила ее мать, сообщает Нацполіція Львовской области.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.152 (изнасилование) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Во время досудебного расследования полицейские установили, что к изнасилованию ребенка причастен ее отец и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.
Суд избрал для злоумышленника меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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