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На Львовщине мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери

20:51, 25 декабря 2019
Общество
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В полицию обратилась мать девочки / Фото: zakon.kz

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Об изнасиловании своей дочери сообщила ее мать, сообщает Нацполіція Львовской области.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.152 (изнасилование) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что к изнасилованию ребенка причастен ее отец и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал для злоумышленника меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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Теги: #новости Украины#изнасилование#новости Львовщиныпогода во Львове