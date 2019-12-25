На Львовщине мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери

Подозреваемого взяли под стражу. Ему грозит от 8 до 15 лет заключения.

На Львовщине полицейские взяли под стражу злоумышленника, подозреваемого в изнасиловании своей малолетней дочери.

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Об изнасиловании своей дочери сообщила ее мать, сообщает Нацполіція Львовской области.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.152 (изнасилование) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что к изнасилованию ребенка причастен ее отец и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Суд избрал для злоумышленника меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.