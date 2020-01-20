В ДТП разбилась известная львовянка - подруга Фреймут (фото)

На трассе Киев-Чоп насмерть разбилась известная львовянка.

19 января вечером на трассе Киев-Чоп вблизи Житомира произошла смертельная авария - легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погибла.

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Об этом сообщили очевидцы в сообществе “Варта-1”, опубликовав соответствующие фото.

Как стало известно "Вголосу", за рулем легковушки находилась генеральный директор львовской клиники эстетической медицины Genesis Соломия Островская. Женщина направлялась в Киев с отдыха в итальянских Альпах.

Еще утром 19 января Островская публиковала в своем Instagram фотографии и видео, сделанные в муниципалитете Ливиньо на севере Италии.

Украинская ведущая и близкая подруга погибшей Ольга Фреймут высказала слова соболезнования близким Островской на своей странице в Instagram.

"Сегодня ушла из жизни моя близкая подруга - Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду грустить до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальная, чтобы быть правдой. Соболезную родным Соломии", - написала Фреймут.